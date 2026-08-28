Dos detenidos por robar a bañistas en Ciudad Jardín y El Molinar

Archivo - Un día soleado en diciembre en el Molinar (Palma). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos hombres por supuestamente robar a bañistas en las playas de Ciudad Jardín y El Molinar.

Según han informado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10.20 horas del pasado 24 de agosto, cuando un agente de la Policía Comunitaria del distrito Litoral fue alertado por varios ciudadanos en la zona de playa.

Según los testimonios recabados, un individuo había sido sorprendido registrando pertenencias, bolsos y mochilas de los bañistas. Al ser recriminado por los presentes, huyó a pie a lo largo del paseo marítimo del Molinar.

Gracias a las descripciones facilitadas por los testigos, la dotación policial localizó a la altura del número 111 de la calle Vicari Joaquim Fuster a dos jóvenes cuya indumentaria y rasgos coincidían plenamente con la información aportada.

Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos huyó corriendo y la persecución culminó con su interceptación a pie por parte del agente a escasos metros del lugar.

En el cacheo de seguridad, el agente halló entre las pertenencias del sospechoso diversos objetos de dudosa procedencia como dos teléfonos móviles, un reloj, tres pares de auriculares y diversas joyas.

Un testigo manifestó haber observado cómo el implicado se desprendía de un teléfono móvil lanzándolo bajo un vehículo estacionado durante la persecución. El terminal fue recuperado.

Ambos individuos, de 19 y 23 años y origen argelino, fueron detenidos en el lugar e informados de los derechos que les asisten. Posteriormente, fueron trasladados por una dotación que acudió en apoyo del actuante a las dependencias de la Policía Local para la instrucción de las correspondientes diligencias. Posteriormente fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.