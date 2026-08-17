Dos detenidos por robar el móvil y la cartera a un turista en la Playa de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto tras ser pillados robando el móvil y la cartera a un turista en la Playa de Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, ocurrieron a última hora de la tarde del pasado jueves cuando dos agentes fuera de servicio observaron a dos hombre, que conocían de otras intervenciones y mantenían una actitud vigilante hacia varios turistas.

Ante las sospechas de que pudieran cometer un delito, los agentes empezaron a seguir a los dos hombres, de origen rumano. De repente, vieron cómo uno de ellos sustrajo, de la bandolera de un turista, un teléfono móvil y una cartera, entregándoselos inmediatamente al otro presunto autor.

Tras el hurto, uno de los sospechosos emprendió rápidamente la huida y, durante el trayecto, se cambió de ropa para tratar de no ser detectado.

Uno de los policías nacionales empezó a perseguirle, localizándolo en un supermercado de las inmediaciones, donde se identificó como policía y le dio el alto. Paralelamente, el segundo agente interceptó al otro implicado y comunicó a la víctima lo sucedido.

Durante el cacheo de los presuntos autores, se localizó un teléfono móvil de alta gama, valorado en unos 800 euros, una cartera con 50 euros en efectivo, una tarjeta bancaria a nombre de la víctima y documentación personal.

La víctima reconoció sin ningún género todos aquellos objetos, alegando que eran de su propiedad.