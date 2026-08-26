Dos detenidos por robar el móvil a una mujer que ejercía la prostitución en Palma

Archivo - Sucesos.- Detenido por dejar desatendidos a sus nietos pequeños que se subieron a la cornisa de un tercer piso en Palma - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar el móvil a una mujer que ejercía la prostitución y venderlo a otro hombre, que también ha sido detenido.

Los hechos ocurrieron en Palma el pasado viernes cuando la víctima denunció que un hombre le había robado el móvil en su domicilio y que lo tenía localizado.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, los agentes se dirigieron a las cercanías de la calle Aragón y se entrevistaron con la mujer, que explicó que durante un encuentro sexual con un joven, este aprovechó para robarle el móvil.

La víctima manifestó que al darse cuenta del robo contactó con el presunto autor, de origen español, que le confirmó que tenía su teléfono y que lo había revendido a otro hombre. El sospechoso le dijo a la mujer que si quería recuperar el dispositivo tendría que pagar.

Los agentes localizaron al supuesto autor, que indicó que no tenía el móvil porque lo había perdido. Finalmente, confirmó que lo había vendido a otro hombre, de origen árabe.

Una patrulla de la Policía localizó al supuesto comprador con las características aportadas por el presunto autor del robo y, tras comprobar que ambos habían intercambiado llamadas y mensajes de texto, fueron detenidos por un presunto delito de robo y receptación.