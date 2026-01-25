Dos detenidos por el robo de objetos de coleccionismo para su venta a terceros en un establecimiento de Palma

Agentes de la Policía Nacional acompañan a comisaría a uno de los detenidos por el robo de objetos de coleccionismo para su venta a terceros en un establecimiento de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos hombres, uno como presunto autor de un delito de hurto y otro como presunto autor de un delito de receptación, por el robo de objetos de coleccionismo para su venta a terceros en un establecimiento de Palma.

Así lo ha informado la Policía, este domingo, en una nota de prensa en que ha apuntado que el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro inició una investigación al observarse un aumento exponencial en las denuncias interpuestas por sustracción de artículos y libros de ediciones especiales para coleccionista de una conocida franquicia, por un valor total de 4.500 euros.

Una vez iniciadas las primeras pesquisas policiales, los agentes contabilizaron un total de siete hechos denunciados, los cuales analizados en profundidad establecían unas claras similitudes.

Los agentes observaron que en todos los hechos denunciados se había utilizado el mismo 'modus operandi', pues las sustracciones se realizaron en establecimientos especializados en la venta o distribución de este tipo de efectos, todos ellos de ediciones especiales y de gran valor, y las mismas se habían cometido al descuido y con tres meses de diferencia.

Los agentes observaron además que todos los objetos y libros sustraídos habían sido vendidos en otro establecimiento, pudiendo ser recuperados por los policías quienes alertaron al dueño del local de la ilícita procedencia de los objetos.

Tras esto, los investigadores corroboraron que todas las ventas de los objetos las había realizado un mismo varón, que una vez identificado se apreció que tenía antecedentes por hurto.

Prosiguiendo con las pesquisas, los agentes comprobaron que, tras la recuperación de varios de los objetos sustraídos, se continuaron vendiendo otros libros y efectos denunciados, en el mismo establecimiento y por el mismo varón.

Por tales hechos, los agentes infirieron que los dos varones identificados estarían perfectamente organizados y en connivencia para la comisión del ilícito. Las pesquisas determinaron que el presunto autor de las sustracciones de los libros supuestamente lo haría por encargo del otro, dada las especiales características de los objetos, y que luego éste otro revendería los objetos en su establecimiento.

Confirmado este extremo, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaria Centro llevaron a cabo un dispositivo de localización de los varones, deteniendo finalmente a ambos, uno de ellos como presunto autor de un delito de hurto y el otro como presunto autor de un delito de receptación. Además los agentes han identificado a un tercer hombre como presunto autor de un delito leve de hurto.