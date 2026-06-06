Dos menores roban el pin del móvil a una chica en una fiesta y difunden fotos íntimas

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PALMA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos menores por supuestamente robar el pin del teléfono móvil a una chica, también menor, y difunfir fotos íntimas.

Según han informado en nota de prensa, la Policía Nacional de la Comisaría de Manacor inició una investigación como consecuencia de la denuncia interpuesta a principios del mes de mayo por una joven menor de edad.

La niña contó que dos menores habían obtenido imágenes íntimas a través de su teléfono móvil y que las habían difundido. La víctima relató que acudió a una fiesta en la que también fueron los presuntos autores.

En un momento dado, los dos menores le pidieron su terminal móvil para cambiar la música de la fiesta en una aplicación. En ese momento, uno de los menores obtuvo el código pin del teléfono y sabiendo el pin de desbloqueo, accedió a una carpeta oculta donde la menor tenía fotos privadas. Los jóvenes fotografiaron con sus teléfonos las fotos comprometidas de la menor.

Posteriormente la chica tuvo conocimiento de que los presuntos autores se habían jactado de tener las imágenes de ella, que las habían difundido a través de un grupo de mensajería instantánea y que las habían mostrado a otras personas.

Tras obtener toda la información, los agentes de la Comisaría de Manacor iniciaron las pesquisas para identificar a los presuntos autores así como al total esclarecimiento de los hechos denunciados.

Fruto de la rapidez en la investigación, los agentes lograron, tras la identificación de los presuntos autores, detener la difusión de las imágenes de la menor víctima y detuvieron a los dos jóvenes menores de edad como presuntos a autores de un delito contra la intimidad.

La Policía Nacional ha trasladado un mensaje a las familias sobre la importancia de la prevención y concienciación sobre el uso responsable del teléfono y los riesgos asociados a la obtención de imágenes de carácter íntimo sin consentimiento de menores de edad.