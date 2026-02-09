Dos motoristas heridos graves tras una colisión con un coche en la EI-600 de Sant Antoni (Ibiza)

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas han resultado heridas de gravedad este domingo tras una colisión entre un coche y un camión en la EI-600 del municipio de Sant Antoni (Ibiza), según ha informado el SAMU 061.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 21.51 horas cuando, en el kilómetro 8 de la citada vía, un coche ha chocado contra una moto en la que iban dos ocupantes.

Los dos heridos han sido atendidos por dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB) del 061. Tras estabilizarlos, han sido trasladados en estado grave a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y al Hospital Can Misses.

Tal y como ha precisado el SAMU 061, se ha activado el código politrauma en ambos casos.