El dúo mallorquín Jansky actúa en el festival Eurosonic de Holanda

Publicado 17/01/2019 14:12:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dúo mallorquín Jansky se encuentra actuando en el festival Eurosonic de Holanda del 16 al 19 de enero, gracias al apoyo de la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, a través de las líneas de promoción de la música de la región del Instituto de Estudios Baleares (IEB).

Según ha informado la Conselleria de Cultura en un comunicado, además de Jansky, también forma parte de la programación de este acontecimiento musical el compositor mallorquín Marc Melià.

Además de acompañar a los artistas, el responsable del área de música del IEB también se ha desplazado a Groningen con el objetivo de presentar al público más internacional Fira B!, el mercado profesional de música y artes escénicas de Baleares, que tendrá lugar en Mallorca del 3 al 6 de octubre del 2019.

El dúo mallorquín Jansky mezcla sonidos orgánicos que interactúan entre la flauta de Jaume Reus y la voz de Laia Malo, a través de la manipulación digital, para escenificar bosques urbanos y raves selváticas. En septiembre de 2018 sacaron su nuevo álbum de estudio 'This is Electroverse' (Hidden Track Recuerdos), donde perfeccionan su particular mezcla de electrónica y poesía.

Por su parte, Marc Melià Marc Melià, compositor y músico nacido en Mallorca, vive actualmente en Bruselas. Durante los últimos diez años, ha estado componiendo, produciendo y tocando en diferentes grupos, incluido el trío Lonely Drifter Karen.