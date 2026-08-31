EAPN Baleares condena los discursos de odio y la deshumanización y criminalización de los migrantes

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). En la zona de la playa del Trampolín permanecen aún cientos de migrantes en situación irregular, donde han vuelto a construir chozas. - Marcos Moreno - Europa Press

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Red por la Inclusión EAPN Baleares ha condenado los actos de violencia y los discursos de odio, a raíz de la situación que atraviesa Ceuta, así como la criminalización y la deshumanización de las personas migrantes y que contribuyen a extender una "narrativa estigmatizadora" que no se ajusta a la realidad ni al marco legal vigente.

En un comunicado, la red ha expresado su "profunda preocupación" por el aumento de la tensión social, las actuaciones violentas registradas en varios puntos de la ciudad y las consecuencias que esta situación está teniendo sobre las personas más vulnerables, especialmente menores y jóvenes migrantes.

EAPN ha destacado que las entidades sociales que trabajan sobre el terreno están llevando a cabo una tarea humanitaria "imprescindible", garantizando atención básica, protección y acompañamiento a personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

La red por la inclusión ha defendido que ningún menor puede ser tratado como "una amenaza ni convertirse en munición de la lucha partidista" y ha añadido que la protección de la infancia "es una obligación legal y moral que no admite excepciones".

Para EAPN, la gestión de situaciones complejas no puede derivar en vulneraciones de derechos ni en la normalización de discursos que ponen en riesgo la cohesión social por lo que han instado a las administraciones a asegurar una respuesta coordinada, humanitaria y respetuosa con la legalidad, reforzando los recursos de atención y protección.

Al mismo tiempo, han reclamado a las fuerzas políticas evitar declaraciones que alimenten la confrontación y a actuar con responsabilidad institucional, y a la ciudadanía, no dejarse llevar por las noticias falsas y a rechazar cualquier forma de violencia o discriminación.

A las entidades sociales, EAPN Baleares ha animado a continuar trabajando con la misma dedicación. "La defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas y la protección de los menores no es negociable. En momentos de tensión es cuando más necesario resulta recordar que la humanidad, la legalidad y la solidaridad son los pilares que sostienen una sociedad democrática", han concluido.