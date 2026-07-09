La economía de Baleares crece un 2,9% empujada por el gasto turístico, los servicios y la construcción

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PALMA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La economía de Baleares ha crecido en el primer trimestre del año un 2,9%, por encima de la media nacional, empujada principalmente por el gasto turístico y las cifras de negocio de los servicios y la construcción.

Así se desprende del Análisis de coyuntura de Baleares del segundo trimestre que han presentado este jueves en rueda de prensa el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

El PIB del archipiélago avanza, según han indicado, impulsado por un mercado laboral que sigue en niveles de récord con más de 588.800 afiliados de media entre enero y junio, y por las cifras de negocio de los servicios al alza un 2,6% y con incrementos de actividad en la construcción.

Destaca igualmente el aumento del gasto turístico, que alcanza hasta mayo lo 5.861 millones de euros (+4,3%).

Barceló ha resaltado igualmente las cifras "robustas" del sector de la construcción con cifras de viviendas iniciadas en máximos desde 2008. En concreto, en el primer trimestre ha crecido un 31,6% interanual el número de viviendas iniciadas y un 17,5% las acabadas.