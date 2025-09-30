Educació desplaza técnicos y arquitectos a Ibiza para revisar los centros escolares afectados por la tormenta

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades desplaza técnicos y arquitectos a Ibiza para revisar los centros escolares afectados por la tormenta.

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado que las intensas lluvias provocadas por la tormenta han afectado a varios centros educativos de las islas de Ibiza y Formentera, especialmente en el municipio de Ibiza Vila, donde se han registrado inundaciones tanto en el interior de algunos centros como en su entorno urbano inmediato.

Con el objetivo de garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente, y para favorecer la pronta recuperación de los espacios públicos y del interior de los centros, así como evitar desplazamientos innecesarios durante la jornada de este miércoles, las clases quedarán suspendidas el 1 de octubre en todos los centros educativos del municipio de Ibiza Vila, en todos los niveles (educación infantil --incluyendo el ciclo 0-3--, primaria, secundaria, universitaria y también enseñanzas de régimen especial como conservatorios y escuelas oficiales de idiomas), incluido el turno de tarde.

También permanecerá cerrado el IES Marc Ferrer de Formentera. La previsión es que las clases puedan retomarse con normalidad el jueves, una vez se hayan completado las tareas de limpieza y revisión.

Para realizar una evaluación técnica detallada del estado de todos los centros públicos de Ibiza y Formentera, la Conselleria de Educación y Universidades ha activado un dispositivo especial que incluye todos los técnicos del Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec) disponibles en la isla, así como un refuerzo de arquitectos y técnicos que se desplazarán expresamente desde Mallorca. Las visitas comenzarán a primera hora del miércoles, priorizando los centros más afectados.

Por otra parte, el centro concertado Santíssima Trinitat de Sant Antoni de Portmany ha sido evacuado por los bomberos durante la jornada de este martes, y su situación será evaluada en los próximos días.

Las familias recibirán toda la información actualizada a través del GestIB y de los canales habituales de comunicación. La Conselleria ha agradecido finalmente la comprensión y colaboración de toda la comunidad educativa y ha reiterado su compromiso con la seguridad y el bienestar de los niños y jóvenes de Baleares.