Educación amplía la oferta del programa 'Viu la cultura' para el próximo curso para acercar las tradiciones al alumnado

Archivo - Escolares durante una excursión a la Serra de Tramuntana, en Mallorca. Archivo. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ampliará la oferta didáctica del programa 'Viu la cultura' para el curso 2026-2027 con 36 actividades nuevas que acercarán al alumnado a las tradiciones literarias, históricas y artísticas, así como al patrimonio de las Islas.

La Conselleria ha señalado este martes en un comunicado que la oferta del programa se dirigirá a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Baleares y permitirá a los alumnos descubrir la realidad cultural del archipiélago mediante visitas, talleres y otras actividades complementarias diseñadas con una finalidad educativa.

El programa incorpora actividades como 'El misteri de les rondalles perdudes', 'Visita als jaciments de Son Espases', 'Els refugis antiaeris de Palma'. 'Estudiantes pioneras y valientes' 'Joan Alcover en la Sierra' o 'Filasons'.

Estas nuevas propuestas se han sumado a la oferta que ya existía del programa y han consolidado 'Viu la cultura' como una herramienta educativa de referencia para acerca el patrimonio cultural balear a los centros educativos.

Durante el curso anterior, un total de 309 centros de Baleares solicitaron 984 actividades del programa, de las que participaron 56.508 alumnos.

El programa tiene como objetivo principal acercar, desde una perspectiva didáctica, el mundo de la cultura al alumnado de todas las etapas educativas, fomentar el contacto directo con la realidad cultural de las Islas y contribuir a una formación integral a través de experiencias educativas y culturales.

Para hacer posible la ampliación de la oferta, la Conselleria ha impulsado nuevas formas de colaboración con más de una decena de entidades, museos e instituciones de Baleares que facilitarán los espacios y recursos necesarios para que las actividades puedan desarrollarse en las mejores condiciones posibles.