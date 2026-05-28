Educación comienza a trabajar en la ampliación del centro de FP de Eivissa

El conseller Antoni Vera durante una visita a un instituto de Eivissa - CAIB

EIVISSA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades va a empezar a trabajar en un anteproyecto para llevar a cabo una ampliación del centro de estudios de Formación Profesional en Eivissa, cuya oferta formativa será ampliada en el curso 2026/2027.

Así lo ha anunciado en la isla el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, quien, junto al director territorial de Educación en Eivissa, Juan Álvarez, ha visitado el IES Algarb, en Sant Josep, uno de los centros que implantarán a partir del curso 2026-2027 el nuevo Programa de Bachillerato de Excelencia.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el conseller ha destacado que la puesta en marcha de esta nueva oferta educativa responde a la necesidad de atender al alumnado con alto rendimiento académico, ofreciéndoles un itinerario más exigente, con mayor profundización y especialización.

Según han indicado, el IES Algarb será el centro de referencia en la Isla para el Programa de Bachillerato de Excelencia y contará, para el curso 2026-2027, con un aula de primero y una oferta inicial de 30 plazas. En Menorca, el programa se impartirá en el IES Joan Ramis i Ramis, también con 30 plazas, mientras que en Mallorca se desarrollará en el IES Llorenç Villalonga de Palma, con una oferta de 70 plazas.

El Bachillerato de Excelencia se podrá cursar en las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales y se fundamenta en un modelo metodológico que promueve la investigación, la reflexión crítica y el trabajo autónomo del alumnado.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO

Los alumnos que participen en las pruebas de los Premios Extraordinarios de ESO, convocadas por primera vez, y que resulten ganadores, tendrán prioridad para acceder al Bachillerato de Excelencia, según ha recordado la Conselleria.

En total, participarán 128 alumnos de cuarto de ESO de las Baleares, con 92 estudiantes de Mallorca, 17 de Menorca y 19 de Eivissa y Formentera.

Los participantes realizarán ejercicios de matemáticas, lengua inglesa, un comentario histórico en catalán y un comentario científico en castellano. Para poder optar a ellos, los alumnos deben haber cursado toda la ESO en un centro del Estado, estar matriculados en cuarto de ESO en Baleares y haber obtenido una nota media mínima de 9,35 en tercero de ESO.

Esta iniciativa forma parte de la apuesta de la Conselleria por fomentar el reconocimiento del talento académico y ofrecer itinerarios educativos adaptados a los diferentes perfiles del alumnado con el objetivo de reforzar la calidad del sistema educativo.