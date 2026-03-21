Educación convoca las becas para cursar un trimestre en Canadá: requisitos y plazo

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PALMA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha convocado 20 becas de excelencia dirigidas a alumnos de 4º de ESO para cursar un trimestre en un centro educativo de Canadá durante el curso 2026-2027.

La convocatoria se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), según ha trasladado la Conselleria en nota de prensa, y va diriga a los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos.

Estas becas permitirán cursar un trimestre escolar en un centro educativo de Canadá, con alojamiento en una familia de acogida y una total inmersión lingüística.

Este programa, que cuenta con una partida de 300.000 euros, busca reforzar la competencia comunicativa en lengua inglesa y favorecer el desarrollo personal y académico de los estudiantes mediante una experiencia de inmersión en un entorno educativo y cultural diferente.

Las becas, valoradas en hasta 15.000 euros por alumno, cubren los traslados, el alojamiento y la manutención en la familia de acogida, la matriculación en el centro educativo canadiense, el seguro, actividades culturales y deportivas, y un seguimiento personalizado durante toda la estancia.

El programa tendrá lugar entre finales de agosto y diciembre de 2026, y podrá optar a él el alumnado que curse 4º de ESO en el curso 2026-2027 en un centro educativo sostenido con fondos públicos de las Islas.

REQUISITOS Y PLAZO

Este alumnado debe haber cursado los dos cursos anteriores también en centros educativos sostenidos con fondos públicos, tener una nota media igual o superior a 9 en 2º de ESO y disponer de la documentación necesaria para viajar a Canadá.

El plazo para presentar solicitudes será de diez días naturales a partir de este domingo y se pueden presentar de manera telemática a través de la sede electrónica de la CAIB o de manera presencial en cualquiera de los registros de la Conselleria de Educación.

Desde el departamento que dirige Antoni Vera han subrayado que con este programa se reafirma el compromiso del Govern con la calidad educativa y con la creación de oportunidades de crecimiento personal y académico para el alumnado.

La experiencia de inmersión lingüística y cultural en Canadá permite a los estudiantes mejorar su nivel de inglés, desarrollar autonomía y adquirir competencias clave para su futuro educativo y profesional.

Esta nueva convocatoria da continuidad al modelo de movilidad internacional que impulsa el Govern. Actualmente, 25 alumnos de las Islas están cursando el segundo trimestre de 4º de ESO en Irlanda, repartidos entre las ciudades de Cork y Kilkenny.