Huelga general en Baleares: Educación decreta los servicios mínimos

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha decretado los servicios mínimos que deberán garantizarse en los centros educativos de Baleares con motivo de la huelga general convocada del próximo miércoles.

En concreto, en los centros educativos que únicamente imparten el primer ciclo de educación infantil (0-3 años), los servicios mínimos estarán integrados por el director del centro, o por la persona que lo sustituya, y por un maestro por cada tres grupos.

Para el resto de centros educativos, ha añadido la Conselleria este lunes en un comunicado, los servicios mínimos incluirán obligatoriamente al director y al secretario. En cuanto al personal docente en los centros que imparten el segundo ciclo de educación infantil y/o educación primaria, los servicios mínimos comprenderán un docente por cada tres aulas de educación infantil, y un docente por cada cuatro grupos de educación primaria.

En los centros de educación especial se ha fijado la presencia de un docente por cada tres grupos, mientras que en los centros que imparten educación secundaria obligatoria (ESO) deberá garantizarse un docente por cada cuatro aulas.

En lo que respecta al resto de servicios complementarios asociados a la actividad educativa, como el comedor escolar o el transporte escolar, los servicios mínimos se regirán por los acuerdos que hayan adoptado las patronales y las empresas del sector correspondientes, al tratarse de empresas privadas que desarrollan un servicio público por cuenta de la administración.