Educación financiará un plan para repartir hasta 1.000 euros a cada nuevo docente o investigador incorporado a la UIB

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades subvencionará un nuevo programa de apoyo destinado a facilitar la incorporación de personal docente e investigador (PDI) a la Universitat de les Illes Balears (UIB), con el que se podrán repartir hasta 1.000 euros a cada nuevo empleado.

El objetivo es garantizar que los profesionales que se incorporan por primera vez a la UIB, lo hagan con los recursos tecnológicos y materiales necesarios proporcionados por la universidad para iniciar de inmediato su actividad docente y de investigación, según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

El programa se dirige a los departamentos universitarios que incorporen nuevo personal docente e investigador a tiempo completo, incluidos los profesores ayudantes doctores vinculados al Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador, así como aquellos contratados con las aportaciones extraordinarias realizadas desde la Conselleria para compensar la pérdida de capacidad docente de la plantilla de la UIB derivada de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

El programa se aplicará con retroactividad desde diciembre de 2024 y está previsto que más de 100 docentes e investigadores puedan acogerse a él.

La iniciativa ofrece dos líneas principales de ayudas. Por un lado, se prevé la dotación de material de oficina básico para que el nuevo personal docente e investigador disponga de un equipo informático desde el primer día.

Se podrá optar entre un ordenador portátil ya preparado para activar con las credenciales del usuario o bien un sistema de cofinanciación de hasta 500 euros para adquirir un equipo informático y sus accesorios, complementado con fondos del departamento o de la estructura de investigación.

Además, se añade una ayuda complementaria destinada a material de investigación, material de laboratorio, software o suscripciones necesarias para desarrollar la tarea académica.

Este apoyo podrá ser financiado íntegramente hasta 500 euros o bien cofinanciado con fondos de otras partidas universitarias, como departamentos, grupos o institutos de investigación.

Este programa permitirá "homogeneizar los recursos disponibles" para el nuevo profesorado de la UIB, al "reducir las diferencias existentes hasta ahora" según el departamento o la estructura de investigación a la que perteneciera cada docente.

"Con este financiamiento, la Conselleria reafirma su compromiso con el fomento de la investigación, la captación de talento y la mejora de las condiciones de acogida del profesorado que se incorpora al sistema universitario público de Baleares", han recalcado.