Educación invertirá más de 222.000 euros en adecuar los espacios exteriores del CEIP Vialfàs de Sa Pobla

CEIP Vialfàs de Sa Pobla. - CAIB

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Educación ha sacado a licitación las obras de adecuación de los espacios exteriores del CEIP Vialfàs de Sa Pobla, con un presupuesto superior a los 222.000 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses.

La Conselleria de Educación y Universidades ha explicado este miércoles en un comunicado que el objetivo del proyecto es mejorar diferentes zonas exteriores del centro educativo para reforzar su funcionalidad, seguridad y accesibilidad.

En concreto, una de las actuaciones previstas es la renovación de parte de la pavimentación existente, con la ampliación de las zonas de alcorque del arbolado y la creación de nuevas pendientes para favorecer una correcta evacuación de las aguas pluviales.

Las obras incluyen también la construcción de una nueva rampa de acceso al edificio para facilitar la accesibilidad de los usuarios del centro, la sustitución de un colector de aguas fecales y el traslado de la caseta del grupo de presión del sistema de protección contra incendios.