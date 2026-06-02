Las educadoras de las 'escoletes' se concentran frente al Parlament para reclamar su convenio pese a la huelga frustrada - EUROPA PRESS

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas se han concentrado este martes frente al Parlament para reclamar la negociación de un convenio colectivo para las 'escoletes' pese a la huelga frustrada.

La protesta, secundada por los sindicatos CCOO, UGT y STEI, ha tenido lugar esta mañana antes del inicio del pleno semanal de la Cámara autonómica.

Las educadoras han lucido una pancarta, ya tradicional de este tipo de movilizaciones, en la que se podía leer el mensaje 'Por un convenio autonómico de educación infantil. Dignificación de la enseñanza 0-3 ¡ya!.

También se han escuchado consignas como "No entendemos como se ha permitido este sueldo para el 0-3", "Educamos, no guardamos" y "0-3 es educación".

La protesta ha tenido lugar el mismo día en el que estaba previsto que las educadoras de las 'escoletes' de Baleares se sumaran a la jornada de huelga convocada a nivel estatal.

No obstante, la movilización se ha visto frustrada por un supuesto error en la tramitación del paro en el Tribunal de Arbitraje y Medicación (Tamib), según han denunciado públicamente los sindicatos.

También después de que la semana pasada, con la mediación del Govern, las organizaciones sindicales y las patronales acordaran iniciar el proceso de negociación del convenio autonómico tras cerca de medio año en el que ha estado encallado.

La composición de la comisión negociadora se llevará a cabo el próximo 8 de junio en la sede de la Dirección General de Trabajo, tras lo que arrancarán las negociaciones entre ambas partes.