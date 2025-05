Educadoras de 'escoletes' externalizadas de Palma lamentan que se desestimen medidas cautelares contra servicios mínimos

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Las educadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma han lamentado que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la ciudad haya desestimado las medidas cautelares que habían sido solicitadas por las trabajadoras, que llevan tres semanas en huelga, contra los servicios mínimos impuestos por el Ayuntamiento.

En nota de prensa, remitida por la Federación de Enseñanza de CCOO Baleares, las trabajadores de las 'escoletes' externalizadas de Palma han expresado su "profundo desacuerdo" con el auto judicial emitido este pasado 14 de mayo que deniega la suspensión de los servicios mínimos impuestos por el Ayuntamiento de Palma. Esta resolución, adoptada per la regiduría de Servicios Sociales, fija unos servicios mínimos del 85% de media, "un porcentaje desmedido que anula, en la práctica, el derecho fundamental a la huelga", se han quejado.

Por este motivo, a pesar de "respetar" la decisión judicial, la han considerado "del todo injusta". Pues, la interlocutoria reconoce que no se ha aportado acreditación "suficiente" de los daños "irreparables" pero, han lamentado las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma, "no tiene en cuenta la realidad material de la huelga", la cual, según han defendido, es que "con estos servicios mínimos, se obliga a trabajar a casi todas las educadoras, convirtiendo el derecho a la protesta en papel mojado".

"Somos esenciales, pero nos tratan como si fuéramos prescindibles", han continuado denunciando. "Cada día sostenemos las bases del sistema educativo, acompañando con aprecio, paciencia y profesionalidad los primeros años de vida de centenares de niños de Palma", han destacado. "Pero, mientras lo hacemos, se nos externaliza, se nos precariza y se nos invisibiliza", han lamentado.

"No somos números en un contrato subcontratado. Somos educadoras. Somos trabajadoras. Somos mujeres organizadas, valientes y con una voz propia. Y esta voz dice: basta de abusos y desigualdades", han hecho hincapié.

En este sentido, han reclamado "la equiparación con las trabajadoras de las 'escoletes' de gestión directa", ya que esto "no es un privilegio, es una exigencia de justicia laboral y reconocimiento profesional". "No queremos caridad, queremos equidad", han dejado claro, reconociendo "estar cansadas de esperar respuestas de un Ayuntamiento que se pone de perfil, no contesta e ignora las propuestas sindicales que hace tiempo que hay encima la mesa".

"Esta primera resolución judicial no nos parará. Es solo una traba más en un camino que recorremos juntas, con determinación y apoyo mutuo", han asegurado, agradeciendo "el apoyo de la comunidad educativa, de las familias y de muchas voces solidarias que entienden que esta lucha también es por la educación pública de calidad".

Finalmente, las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma han recordado que con su gesto de parar "también educan" y lo hacen "con dignidad, resistencia y lucha colectiva". "Seguiremos. Porque tenemos razón, tenemos fuerza y tenemos futuro".