Eivissa cierra cuatro viviendas turísticas ilegales y sus dueños se enfrentan a multas de hasta medio millón de euros

El Consell d'Eivissa cierre cuatro viviendas turísticas ileagales - CONSELL D'EIVISSA

EIVISSA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Lucha contra el Intrusismo del Consell d'Eivissa ha cerrado cuatro viviendas en las que se ejercía el alquiler turístico de forma ilegal y sus propietarios se enfrentan a multas que podrían ascender hasta el medio millón de euros.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, un inspector y dos policías locales han notificado la medida cautelar a cada uno de los propietarios.

Además, les han colocado en las puertas unos adhesivos que deberán permanecer ahí hasta la resolución total del expediente. La Policía Local ha constatado que ningún piso tenía en la actualidad un uso turístico.

Los responsables se enfrentan a sanciones que pueden llegar a los 500.000 euros y el incumplimiento de las medidas cautelares puede comportar acciones penales.

El Consell ha recordado que, mediante acuerdos con plataformas de comercialización, se han eliminado de los canales principales más de 3.000 anuncios, reduciendo en 18.000 plazas la oferta ilegal de alojamientos turísticos en la isla.