Eivissa pedirá recuperar la gestión de espacios patrimoniales cuyo uso fue cedido al Ministerio de Cultura en 1975

Archivo - Imagen de archivo de una visita al MAEF - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA - Archivo

EIVISSA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa solicitará la revocación y extinción de la cesión de uso acordada en 1975 a favor del Ministerio de Cultura de tres espacios patrimoniales emblemáticos de Dalt Vila, tales como la Antigua Universidad, la Capilla del Salvador y el Baluarte de Santa Tecla, con el patio exterior de acceso.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, esa cesión de uso mantenía en todo momento la titularidad municipal de estos inmuebles. Más de 50 años después, el Ayuntamiento considera necesario que la gestión y uso de estos espacios vuelvan a ser municipales para garantizar su conservación.

En relación al Baluarte, el Ayuntamiento reivindica desde hace décadas la recuperación integral del recinto, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. El objetivo ahora es completar el recorrido perimetral de las rondas y baluartes de Dalt Vila, que también funcionan como miradores naturales.

Actualmente, el único punto donde el itinerario se ve interrumpido es en el Baluarte de Santa Tecla. Al recuperar la gestión directa, dicen, se podría incorporar a este circuito patrimonial de las murallas, ha explicado el Ayuntamiento.

En relación a la Antigua Universidad y Capilla del Salvador, el equipo de gobierno ha recordado que el Museo Arqueológico permanece cerrado desde 2011, por lo que estos espacios ya no se destinan a la finalidad que motivó la cesión de uso. Ello ha impedido que la ciudadanía pueda acceder y disfrutar de estos bienes provocando un deterioro progresivo de su estado.