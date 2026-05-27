Emaya inicia las obras de renovación de la red de agua de la calle Oms, que durarán tres semanas

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PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha iniciado este miércoles las obras de renovación de la red de agua potable de la calle Oms, unas actuaciones para reemplazar la infraestructura, que presenta un importante deterioro debido a sus 80 años de antigüedad.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado en una nota de prensa que los trabajos tienen un plazo de ejecución de tres semanas y se llevarán a cabo con una tecnología innovadora sin tener que cavar zanjas en la calle, evitando molestias a comerciantes y residentes.

De esta manera, según Cort, se conseguirá minimizar notablemente el impacto negativo en la actividad comercial y se facilitará la accesibilidad y movilidad de los peatones.

El deficiente estado de la red, que afecta al tramo comprendido entre Sant Miquel y La Rambla, eleva el riesgo de avería y también incrementa las posibilidades de que se produzcan incidencias que generen efectos en los establecimientos y negocios de esta zona del centro urbano de Palma.

Por ello, Emaya pretende llevar a cabo una actuación que "garantice el suministro en unas condiciones óptimas". Los trabajos cuentan con un presupuesto de 296.700 euros.

Las obras se desarrollarán con un sistema que consiste en introducir una manga de resina en la canalización existente con la finalidad de que la luz ultravioleta endurezca el componente y cree una nueva tubería interior.

Este procedimiento exige únicamente la apertura de tres vías de prospección en la calzada, facilitando que no sea necesaria la habilitación de maquinaria pesada en la zona.

La planificación prevista permitirá sustituir la tubería obsoleta y evitará, una vez culminada la actuación, que se produzcan cortes frecuentes en el servicio por las averías.