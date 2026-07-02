Emaya investiga las causas del incendio de un camión en Jaime III

Un camión de Emaya se incendia en Jaume III con varios contenedores afectados. - EUROPA PRESS

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio que ha sufrido un camión de gas de la empresa municipal este jueves en la avenida Jaume III de Palma.

Fuentes municipales y policiales han informado a Europa Press de que el suceso ha ocurrido sobre las 01.50 horas de esta pasada noche en la céntrica avenida y que no se han registrado heridos.

Igualmente, el fuego ha afectado a varios contenedores ubicados en la misma avenida y a un establecimiento, en el que se ha roto la cristalera. Según han informado desde el Ayuntamiento, Emaya ya se ha puesto en contacto con el seguro para compensar al local por los daños.

Los primeros indicios apuntan a que el fuego se ha originado a consecuencia de una avería mecánica. Operarios municipales, ayudados por una grúa de grandes dimensiones, han retirado el vehículo y las brigadas han limpiado la zona.

A primera hora de la mañana, el suceso ha seguido afectando al tráfico de la zona y se ha habilitado el carril Acire para facilitar el paso de vehículos, mientras que autobuses de la EMT estaban cargando y descargando pasajeros en paseo Mallorca.