Emaya retira 21,42 toneladas de residuos en Pere Garau, Son Gotleu y Nou Llevant

Contenedores del sector 1-2 de Palma tras su limpieza. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha retirado un total de 21,42 toneladas de residuos en el denominado sector 1-2, que engloba zonas como Pere Garau, Son Gotleu o Nou Llevant, entre los días 18 y 30 de julio, tras reforzar el programa de limpieza 'Palma a Punt'.

El dispositivo formado por 47 trabajadores, repartidos en turnos de mañana y tarde, ha retirado 210 grafitis, ha desbrozado casi 46.000 metros lineales de malas hierbas, ha baldeado más de 378.000 metros cuadrados y ha realizado labores de mantenimiento y limpieza en más de 1.000 papeleras y 251 contenedores, además de limpiezas externas en unos 1.200 contenedores, según han indicado en un comunicado.

El sector 1-2 ocupa una superficie de 3,5 kilómetros cuadrados y acoge a más de 34.000 viviendas y más de 86.300 residentes, lo que la convierte en una de las zonas más pobladas de Palma.

El programa 'Palma a Punt' ha trabajado, además, en otros barrios y espacios, como son Foners, Marqués de Fontsanta, La Soledat sur, La Soledat norte, Can Capes, Son Canals, Son Fortesa Sur y Es Hostalets.

Los medios operativos destinados por Emaya en el sector 1-2 han estado integrados por cinco baldeadoras, cuatro camiones con caja abierta, tres vehículos auxiliares, dos equipos a presión y un limpia contenedores.

Durante el turno de mañana, los trabajadores se han centrado específicamente en las labores de eliminación de grafitis, pintadas y otras acciones vandálicas, además del desbroce de malas hierbas en vías públicas y arcenes, el mantenimiento de papeleras y contenedores o la limpieza de aparcamientos, solares y zonas de ocio canino.

Por otro lado, los trabajadores en horario vespertino han baldeado las calles, han recogido trastos y objetos voluminosos y han retirado residuos depositados fuera de los contenedores. Además, también han realizado una limpieza interior de las papeleras y una limpieza exterior de los contenedores.