Emaya sale a la calle para informar a los ciudadanos sobre sus obligaciones como propietarios de animales de compañía

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha salido a la calle para informar a los ciudadanos sobre sus obligaciones como propietarios de animales de compañía.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el teniente de alcalde y regidor de Medio Natural, Espacios Saludables, Mercados e Innovación, y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá de Keizer, ha presentado este martes la campaña de concienciación de bienestar animal que el Consistorio y la empresa municipal están promoviendo en las diferentes zonas y barriadas mediante la instalación de carpas informativas desde donde técnicos municipales conversan con los ciudadanos y les hacen entrega del material.

Concretamente, a lo largo de la campaña, denominada 'Tu perro tiene la necesidad; tú tienes el deber', Emaya distribuirá 14.000 botellas de plástico para la limpieza de la orina depositada por los perros en las vías públicas y otros 14.000 dispensadores de bolsas para la recogida de defecaciones caninas, además de repartir hojas informativas que recogen las obligaciones que deben observar los propietarios en cumplimiento de la Ordenanza Cívica recientemente aprobada por el Ayuntamiento.

La convocatoria informativa de esta jornada ha tenido lugar en la Avenida Jaime III, hasta donde se ha desplazado el regidor junto al director general de Medio Natural y Bienestar Animal, Sebastià Pujol.

Durante su intervención, Bauzá de Keizer ha indicado que, para el gobierno municipal, "una política efectiva de bienestar animal pasa por tener a los ciudadanos plenamente concienciados e informados sobre sus deberes como propietarios o cuidadores".

"La tenencia de un animal de compañía debe ser compatible con el derecho del resto de la ciudadanía a disponer de entornos saludables, limpios y en buen estado de mantenimiento", ha señalado el regidor.

En este sentido, ha asegurado que todas las prácticas que "tengan que ver con el maltrato del animal, su abandono, o su mantenimiento en condiciones que no sean dignas, deben ser perseguidas por las administraciones a partir de una normativa que recoja y sancione estas actuaciones".

De esta forma, la Ordenanza recoge sanciones de entre 300 y 1.500 euros que penalizan diferentes comportamientos, como abandonar heces en los espacios públicos, no limpiar la orina depositada por el animal en lugares de paso habitual de otras personas, pasear un perro no identificado con microchip, no presentar una cartilla de vacunación actualizada, o no utilizar la correa para pasear a un perro por la vía pública.

Igualmente, se penaliza alimentar a perros, gatos, palomas u otros animales en las calles, con la excepción de las colonias felinas por parte de personas autorizadas, permitir que el animal de compañía entre en una zona de arena o en un área de juegos infantil, el abandono, el maltrato animal o la compraventa de ejemplares en la vía pública o en cualquier otro emplazamiento que no sea un establecimiento autorizado.

A lo largo de este mes de julio, las mesas informativas de Emaya se encontrarán instaladas en las siguientes localizaciones: Blanquerna --el día 4, de las 08.00 a las 11.00 horas--; Pere Garau --el día 17, en idéntico horario--; plaza de Son Ferriol --el día 18, en idéntico horario--; sa Riera --el día 25, de las 07.30 a las 11.00 horas--, y, ya en el mes de agosto, el día 1, es Carnatge --de las 19.00 a las 21.00 horas--.