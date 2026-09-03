Una embarcación con diez personas de origen magrebí llega hasta Porto Petro, en Santanyí (Mallorca)

Archivo - Salvamento Marítimo rescata una patera en una imagen de archivo
Archivo - Salvamento Marítimo rescata una patera en una imagen de archivo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 3 septiembre 2026 0:59
Seguir en

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Santanyí han interceptado a diez migrantes llegados este miércoles en una patera hasta Porto Petro, en el municipio de Santanyí, en la isla de Mallorca.

La intervención se ha producido alrededor de las 21.45 horas, cuando se ha encontrado a estas personas de origen magrebí, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado