PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emergencias ha atendido en Baleares un total de 282 incidentes relacionados con la dana Alice.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, el departamento ha informado de que hasta las 09.00 horas de este lunes aún se mantienen abiertos 45 incidentes.

De éstos, 40 están ubicadas en Ibiza, 4 en Mallorca y 1 en Formentera. La mayoría se relacionan con inundaciones en edificios y establecimientos (26), así como en la vía pública (7).