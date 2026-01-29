Emergencias rebaja a amarilla la alerta por viento en Menorca y mantiene la naranja en Ibiza y Formentera

Playa de Ibiza tras el temporal, a 29 de enero de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias 112 mantiene activas las alertas naranja y amarilla por vientos fuertes y fenómenos costeros en todas las islas, a causa del paso de la borrasca Kristin.

Según ha informado el 112 en redes sociales, la alerta naranja (Índice de gravedad 1 del Plan Meteobal) se mantiene en Ibiza y Formentera por vientos fuertes.

En Menorca, la alerta baja a amarilla también por vientos fuertes, mientras que se activa también aviso amarillo por fenómenos costeros en todas las Islas. Cabe señalar que hasta este miércoles la alerta por oleaje estaba en nivel amarillo.

Las alertas responden a los avisos amarillos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) entre este jueves y viernes. En concreto, todas las Islas están en aviso por fenómenos costeros, con olas que pueden llegar hasta los tres metros.

Por fuertes vientos, solo Menorca estará en aviso este viernes, cuando se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha gestionado un total de 109 incidentes entre las 12.00 horas del miércoles y las 06.00 horas de este jueves ante los efectos de la borrasca Kristin.

RECOMENDACIONES DE EMERGENCIAS

Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

También, ante la posibilidad de desprendimientos de rocas y árboles, recomiendan evitar acantilados, taludes, barrancos y laderas inestables; no detenerse cerca de muros, rocas o árboles de gran tamaño; limitar los desplazamientos por carreteras de montaña; moderar la velocidad en las carreteras potencialmente afectadas; y alejarse de piedras o tierra que se pudiera haber desprendido en la calzada.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.