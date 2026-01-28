Emergencias gestiona cerca de 80 incidentes en Baleares por la borrasca Kristin, la mayoría en Ibiza

Archivo - Grandes olas en la costa como resultado de la borrasca 'Gloria' en Mallorca (España) a 22 de enero de 2020 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha gestionado un total de 79 incidentes entre las 12.00 y las 20.00 horas de este jueves ante los efectos de la borrasca Kristin.

Según han informado desde Emergencias, la mayoría de incidentes han ocurrido en Ibiza, un total de 49, mientras que 17 han sido en Mallorca y 12 en Formentera.

En relación con la isla de Ibiza, 16 incidentes han ocurrido en el municipio de Ibiza, otros 14 en Sant Josep, nueve en Santa Eulària, seis en Sant Antoni y cuatro en Sant Joan.

Entre las incidencias en todas las Islas, 19 han sido caídas de árboles, 15 desprendimientos de riesgo; 14 por caídas de árboles en la calzada; diez desprendimientos de elementos urbanos; siete por obstáculos líquidos en la calzada y seis inundaciones en la vía pública.

Ante la previsión de la afectación del temporal en Ibiza, la Dirección General de Emergencias e Interior reforzó desde este martes la Unidad Operativa de Ibiza con técnicos y agentes desplazados desde Mallorca.