Emergencias recomienda a las familias de las Pitiusas adelantar la recogida de los niños de los centros educativos

Archivo - Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Eivissa - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emergencias ha solicitado a las familias que tengan la posibilidad que adelanten la recogida de sus hijos de los centros educativos de Eivissa y Formentera.

Según ha señalado la Dirección General de Emergencias en un mensaje, se trata de una medida de prevención ante la previsión de lluvias y tormentas intensas para las próximas horas.

En cualquier caso, los niños podrán permanecer en el centro todo el tiempo necesario puesto que son espacios seguros, han incidido. Las clases programadas durante la tarde han quedado suspendidas.

Emergencias ha pedido prudencia y precaución y ha recomendado llamar al 112 en casos urgentes.

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha explicado que en Eivissa ya se han registrado 20 l/m2. "La situación obliga a actuar con anticipación", ha señalado Gárriz, quien ha mandado un mensaje de tranquilidad a todos los padres que no puedan acudir antes a las escuelas.