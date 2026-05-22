Enaire pone en funcionamiento su nuevo radar tridimensional de nueva generación en Mallorca. - ENAIRE

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Enaire ha puesto en funcionamiento el primer radar primario 3D en todo el archipiélago balear, una nueva infraestructura clave para la seguridad aérea que se ha ubicado en la estación de Randa (Mallorca)

Se trata, según ha explicado en un comunicado el gestor de navegación aérea, del tercero de estas características instalado en España y supone un gran paso adelante en la gestión del tráfico aéreo, ya que permite detectar con gran precisión la posición de las aeronaves mediante barrido tridimensional.

Este nuevo tipo de radar tiene una cobertura de hasta 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros), aumentando el alcance respecto a su predecesor, y refuerza la vigilancia aérea en una zona de alta densidad de vuelos, mejorando la seguridad tanto en tierra como en aire.

El radar 3D recoge los datos y los procesa en tiempo real para ofrecer una imagen clara del espacio aéreo, también en entornos complejos, detectando las aeronaves incluso ante la presencia de parques eólicos, gracias a la tecnología 3D.

Una de sus grandes ventajas es su capacidad para reducir interferencias. Por ejemplo, su tecnología mitiga eficazmente aquellas derivadas de ecos de señal no deseados recibidos por el sistema, facilitando una detección más precisa en condiciones de mayor complejidad, mejorando la integridad del proceso de detección.

Todo esto, han añadido, se traduce en una mayor probabilidad de detección de aeronaves y en una respuesta más rápida ante situaciones complejas.

Con la nueva incorporación de este proyecto financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que apoyan infraestructuras modernas, eficientes y sostenibles, Enaire refuerza la gestión del tráfico aéreo en toda la Región Balear, dando un paso más en su compromiso por ofrecer un servicio seguro, innovador y de calidad para la ciudadanía.