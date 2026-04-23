Encuentran más de 75 de hachís y cocaína en un paquete en Palma y detienen a un hombre

Intervienen más de 75 de hachís y cocaína en un paquete en Palma y detienen a un hombre. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guardias civiles de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (Udaiff) del puerto de Palma y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 72 kilos de hachís y tres kilos de cocaína en un envío de paquetería en Palma y han detenido a un hombre por un delito de tráfico de drogas.

Las actuaciones se iniciaron el pasado 11 de abril, según han informado en nota de prensa, cuando los investigadores de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, durante un control rutinario realizado en un operador logístico dedicado a la distribución de mercancías y paquetería en una nave de un polígono industrial de Palma, detectaron un envío sospechoso que fue sometido a inspección.

En la inspección fueron hallados en el interior del paquete 72 kilos de resina de hachís y tres kilos de cocaína. Posteriormente, los agentes iniciaron una investigación y realizaron las gestiones oportunas para la identificación, localización y detención del destinatario del envío.

Así, el pasado 15 de abril se detuvo a un hombre de 41 años de edad, residente en la localidad de Palma, por un delito de tráfico de drogas.

En el marco de la lucha contra el tráfico de drogas, los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras del puerto de Palma de la Guardia Civil y los funcionarios del Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, tienen como objetivo actuar sobre posibles rutas de introducción de sustancias estupefacientes ocultas en mercancías con destino Baleares.

Estas rutas son usadas tanto por organizaciones criminales, como por pequeños traficantes de estupefacientes dedicados al menudeo, que actúan de forma individual y autónoma, usando diferentes redes sociales para la venta de las sustancias estupefacientes y, una vez acordada la venta, realizan envíos con pequeñas cantidades, escondiendo las sustancias entre ropa, comida y otros objetos, usando identidades falsas en estos envíos para eludir una posible acción policial.