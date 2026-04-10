Endesa refuerza la red eléctrica trabajando con un helicóptero en Es Grau y Alaior - ENDESA

MENORCA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha completado durante el mes de marzo diferentes trabajos de mejora y renovación de la red eléctrica de media tensión en Menorca, concretamente en las zonas de Es Grau y Alaior, mediante el uso de helicóptero, debido a las dificultades de acceso a los puntos de actuación.

Desde la compañía han subrayado en una nota de prensa que este tipo de operativa ha hecho posible llevar a cabo tareas de mantenimiento correctivo y renovación de infraestructuras eléctricas en entornos de alto valor ambiental, minimizando el impacto sobre el territorio y reduciendo los tiempos de intervención.

La actuación ha supuesto una inversión aproximada de 80.000 euros. En concreto, en la línea de media tensión de Es Grau, situada dentro del ámbito de la Reserva de la Biosfera, Endesa ha realizado todos los trámites y gestiones previas necesarias para garantizar que los trabajos cumplieran los requisitos ambientales establecidos.

Las tareas se desarrollaron entre los días 11 y 13 de marzo, con la instalación de nuevos apoyos eléctricos, la retirada de los antiguos y la colocación de protecciones para la avifauna, manteniendo en todo momento el suministro eléctrico a los clientes mediante grupos electrógenos.

En cuanto a la zona de Alaior, los trabajos se ejecutaron entre los días 10 y 14 de marzo e incluyeron la sustitución de varios apoyos, así como el tendido de un nuevo conductor de 250 metros, de sección y características superiores al anterior, lo que permite reforzar la capacidad y la fiabilidad de la red.

"Al igual que en Es Grau, el uso del helicóptero ha sido clave para acceder a los puntos de actuación con seguridad y eficiencia", han dicho desde la compañía eléctrica.

Endesa ha destacado que estas actuaciones forman parte del proceso de electrificación de la economía y de la transición hacia un modelo energético más sostenible, en el que la red eléctrica tiene un papel clave.

"Disponer de infraestructuras robustas, modernas y adaptadas al territorio es esencial para integrar las energías renovables, impulsar una movilidad más limpia y garantizar un suministro eléctrico de calidad para la ciudadanía y la actividad económica de Menorca", han concluido.