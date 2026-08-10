Enrojecimiento, escozor y manchas en el campo visual: los riesgos de observar el eclipse sin la debida protección

Celetesch fabrica gafas homologadas para eclipses, a 23 de julio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mirar directamente al Sol sin usar protección durante el eclipse solar total que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto puede provocar enrojecimiento, escozor o la aparición de manchas en el campo visual.

La Conselleria de Salud, en un comunicado, ha recordado a la ciudadanía la importancia de proteger adecuadamente la vista durante la observación del fenómeno astronómico.

Mirar directamente al sol sin la protección adecuada , según los especialistas puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina, incluso tras exposiciones muy breves.

Además, los daños oculares no siempre aparecen de manera inmediata. Los especialistas recuerdan que algunas lesiones pueden manifestarse entre las seis y las 48 horas posteriores a la exposición, con síntomas como enrojecimiento, escozor, visión borrosa, lagrimeo persistente o la aparición de manchas en el campo visual.

Los oftalmólogos han aconsejado extremar las precauciones con los niños y recomiendan que los menores de seis años no observen directamente el eclipse. A estas edades la vista es más sensible y, además, resulta difícil garantizar que sigan de forma estricta las medidas de seguridad durante todo el fenómeno.

Por este motivo, se recomienda que sigan el eclipse a través de retransmisiones de televisión o de otros medios digitales, evitando en todo momento la observación directa del sol.

La Dirección General de Salud Pública ha insistido en que la única forma segura de contemplar el eclipse es mediante gafas homologadas con la certificación EN ISO 12312-2:2015.

Asimismo, ha recordado que las gafas de sol convencionales, los cristales ahumados, las radiografías o cualquier otro filtro casero no protegen la visión frente a la radiación solar.

Antes de adquirir unas gafas para observar el eclipse, se recomienda comprobar que disponen de marcado CE, que incluyen la identificación del fabricante y las instrucciones de uso, y que los filtros no presentan defectos, arañazos o manchas que puedan comprometer su eficacia.

El IBSalut ha preparado un dispositivo extraordinario para garantizar la asistencia sanitaria durante el eclipse. El operativo contempla el refuerzo de atención primaria, hospitales y SAMU 061 con hasta 160 profesionales adicionales, así como el refuerzo específico de los servicios de oftalmología ante la posible aparición de lesiones oculares relacionadas con la observación del fenómeno.