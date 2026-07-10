Envían a prisión a un hombre por dos robos en Sa Pobla y por pegar a una persona a la que pidió dinero. - GUARDIA CIVIL

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado ha ordenado el ingreso en prisión provisional de un hombre detenido por la Guardia Civil por supuestamente cometer varios robos en un coche y una farmacia y golpear con una botella de cristal en plena calle a una persona a la que pidió dinero.

Según ha informado la Benemérita, la madrugada del pasado 3 de julio, el varón, magrebí de 27 años, forzó la puerta de una furgoneta que se encontraba estacionada en la vía pública y robó del interior documentación personal del propietario, diversas herramientas y accesorios de fontanería valorados en unos 800 euros.

Igualmente, la madrugada del 4, el varón supuestamente forzó la verja corredera exterior y rompió la puerta de cristal de una farmacia de la localidad. Del interior sustrajo 100 euros en metálico que se encontraban en las cajas registradoras.

Al día siguiente, de madrugada, el varón se aproximó a una persona que se encontraba sentada en un banco de la plaza del pueblo y le pidió dinero. Ante la negativa de este, el agresor le propinó un golpe en la cabeza con una botella de cristal, causándole lesiones que tuvieron que requerir puntos de sutura.

Tras tener conocimiento de estos hechos delictivos, agentes de la Guardia Civil de Sa Pobla iniciaron una investigación que permitió identificar y detener al presunto autor.