Envían a prisión a una persona y detienen a otras tres por robar en vehículos en la Torre des Verger

Una agente de la Guardia Civil y un policía local de Esporles. - GUARDIA CIVIL

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Esporles han detenido a cuatro personas, para una de las cuales ya se ha ordenado el ingreso en prisión, por su posible implicación en seis robos en vehículos en el mirador de la Torre des Verger, en Banyalbufar.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, la investigación arrancó tras detectar un incremento significativo en las denuncias por robos con fuerza en interior de vehículos en esta zona.

Fruto de las labores de vigilancia e investigación, se estableció un dispositivo conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Local de Esporles, que permitió localizar e interceptar a tres de los miembros de la banda cuando intentaban huir tras cometer un nuevo robo.

Posteriormente, las gestiones practicadas por la Guardia Civil permitieron la localización y detención del cuarto integrante del grupo criminal.

A los detenidos se les ha atribuido la comisión de al menos seis robos con fuerza en interior de vehículo, en los que llegaron a sustraer efectos con una valoración económica superior a los 3.000 euros.

Los cuatro arrestados fueron puestos a disposición judicial. Según la Guardia Civil, a la vista de los sólidos indicios aportados por los investigadores, la autoridad judicial decretó el inmediato ingreso en prisión del líder del grupo criminal, al que le constan numerosos antecedentes policiales. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.