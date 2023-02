El envío de material bélico y alusiones a la OTAN dividen al Parlament en una declaración de apoyo a Ucrania

MÉS per Menorca cree que el PP ha diseñado el texto buscando esta división



28 Feb.

MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y el Grupo Mixto se han desmarcado este martes de una declaración institucional promovida por el PP en el Parlament balear, debido a las alusiones al envío de material bélico y a la OTAN en el texto.

El manifiesto recuerda que el 24 de febrero de 2023 se cumplió un año desde que Rusia inició la invasión de Ucrania dando comienzo así al mayor conflicto bélico en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

El documento recuerda también que los partidos políticos, organizaciones, asociaciones y entidades han condenado desde el principio la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de iniciar de forma unilateral este conflicto y empezar una guerra en Europa, "que está provocando miles de muertes y la destrucción de cientos de ciudades y municipios".

"La invasión de Ucrania significa mucho más que una violación del orden internacional a la que es necesario hacer frente. Es un ataque a los valores de la libertad, progreso y paz sobre los que se asientan las democracias europeas y occidentales", reza el manifiesto.

"España debe seguir mostrando su solidaridad con todos los ciudadanos ucranianos que han tenido que dejar su hogar huyendo de la guerra. Por eso es necesario apoyar las actuaciones de nuestros aliados de la Unión Europea y de la OTAN, para poner fin al conflicto y restituir el orden internacional basado en el derecho y en las reglas de convivencia por todos aceptadas y que ha sido vulnerado unilateralmente por Rusia", sostiene el manifiesto.

El documento concluye con el "apoyo al envío de recursos materiales, incluidos los de carácter militar, el apoyo logístico, la formación y el entrenamiento que pueda proporcionar España en coordinación con nuestros socios europeos e internacionales para la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania".

En su intervención, el portavoz del PP, Toni Costa, ha señalado que "esta guerra también ha servido para reconocer y admirar la heroica resistencia de un pueblo, el ucraniano, que se ha convertido sin quererlo en el primer y más importante defensor de nuestras libertades y derechos más fundamentales, empezando por el derecho a vivir en paz y libertad". "España es un país comprometido con el derecho internacional y sus socios de la Unión Europea y la OTAN", ha dicho.

MÉS Y UNIDAS PODEMOS EXPRESAN SU APOYO A UCRANIA

El portavoz de MÉS, Josep Ferrà, ha explicado que no estaba de acuerdo con "amparar el envío de armas y recursos militares" ni con las invocaciones a la OTAN. "Queremos manifestar nuestro apoyo al pueblo de Ucrania y nuestro rechazo a la invasión. Exigimos que el conflicto finalice, a Rusia que se detenga", ha dicho el diputado.

Ferrà ha apoyado "el derecho a la legítima defensa del pueblo ucraniano" pero cree que la solución no pasa por enviar "más material armamentístico", sino por "el diálogo y la cultura de la paz", "formas" que Europa "pactó después de la Segunda Guerra Mundial".

Además, MÉS ha explicado su postura en un comunicado en el que sostiene que "es necesario construir una Unión Europea fuerte y comprometida con el derecho internacional, con capacidad de generar una política de defensa común, con voz propia en el mundo, y contribuir a todas aquellas iniciativas en el ámbito político, diplomático o económico que vayan encaminadas a el fin del conflicto y en garantizar la plena libertad de los pueblos".

En el comunicado, condena "de forma firme y explícita la invasión de Ucrania" y apoya las actuaciones de los "aliados de la Unión Europea", sin mención a la OTAN; y el envío de "recursos materiales, apoyo logístico" para protección civil, entre otros puntos.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, Pablo Jiménez, ha dicho que es "evidente" que su grupo condena la invasión pero que es "un error" enviar material bélico. Frente a ello, ha abogado por la "vía diplomática" y "darle protagonismo a instituciones internacionales para una salida negociada" del conflicto.

Además, Jiménez ha criticado que "se está beneficiando una política de Estados Unidos en Europa", y ha asegurado que España tiene la oportunidad de "ser líder en impulsar la paz" con la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

CASTELLS CREE QUE EL PP HA BUSCADO DIVISIÓN INTENCIONADAMENTE

Finalmente, el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha señalado que están de acuerdo "con el fondo del manifiesto" pero que "sólo tenía sentido si es unánime".

En este sentido, Castells ha sugerido que el PP ha introducido intencionadamente las alusiones al envío de armas o la OTAN, "que ya sabía que algunos grupos no aceptarían", "para poner de relieve" las diferencias, "en lugar de hacer un esfuerzo para encontrar un punto en común".

"Es una declaración pensada para la división y no para el consenso", ha lamentado el menorquín, que cree que "había margen para que fuera unánime".

GUASP PIDE QUE EL GOBIERNO "NO SEA REHÉN DE SUS SOCIOS"

Desde Cs, la portavoz Patricia Guasp ha lamentado que MÉS y Unidas Podemos se hayan desmarcado y ha pedido al Gobierno "que no sea rehén de sus socios" en el envío de recursos a Ucrania "para poder defenderse de esta invasión a un país soberano".

En la lectura han participado solamente diputados del PP (Antoni Costa), PSIB (Sílvia Cano), Cs (Juan Manuel Gómez) y PI (Lina Pons).

Desde Vox han aclarado que apoyan el texto pero no han participado en el acto de lectura por "coherencia": porque no era una declaración institucional unánime del Parlament y en otras ocasiones han criticado este tipo de actos no oficiales.