Escarrer prevé para Magaluf "el mejor año de la historia" y destaca la transformación de la zona

El CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, en el acto de inauguración del paseo - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha previsto que Magaluf tenga este 2026 "el mejor año de su historia" y ha destacado la transformación de la zona.

"Les puedo asegurar, con mucha cautela (...) que todo parece indicar que tendremos una gran temporada turística y Magaluf va a tener el mejor año de la historia", ha dicho este miércoles en el acto de inauguración de la segunda fase del paseo Gabriel Escarrer Julià.

El presidente de Meliá ha puesto en valor la colaboración público-privada que ha permitido la transformación del destino, subrayando que Magaluf "ha dejado de estar en los titulares con un carácter peyorativo". "Ahora la gente habla de Magaluf como la gran reconversión", ha subrayado.

Igualmente, ha recordado que a finales de la temporada pasada las agencias de viaje británicas visitaron la zona y "vislumbraron la transformación de Magaluf". "Los comentarios fueron extremadamente positivos", ha destacado, para después agregar que ahora el destino está "recogiendo con creces los frutos".

Finalmente, ha remarcado también la colaboración público-público y la privada-privada para lograr la transformación de la zona, así como el alargamiento de la temporada. "Todos nos hemos unido a esta apuesta por la calidad y reformas", ha añadido.

En este sentido, ha celebrado el alargamiento de la temporada, indicando que esta será la más larga, y la generación de puestos de trabajo de entre nueve o diez meses que esto conlleva.