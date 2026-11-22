Espectáculo de encendido de luces de Navidad de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Palma vivió la noche de este sábado un multitudinario espectáculo de encendido de luces de Navidad que por primera vez se celebró en el Parc de la Mar y tuvo a la Catedral como la gran protagonista.

La celebración reunió a cerca de 170 artistas, entre bailarines, acróbatas, artistas aéreos, músicos y cantantes, en una puesta en escena multidisciplinar que ha integrado música en directo, tecnología audiovisual, un 'videomapping' sobre la Seu y un espectáculo de drones.

Estas son las mejores imágenes del espectáculo, difundidas por el Ayuntamiento de Palma: