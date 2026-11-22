La Catedral de Mallorca, iluminada durante el acto de encendido de luces de Navidad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo de encendido de luces de Navidad celebrado en el Parc de la Mar de Palma, una propuesta artística de gran formato que ha tenido la Catedral como telón de fondo, ha reunido a más de 60.000 personas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, algunos ciudadanos han podido presenciar el espectáculo en directo y otros lo han seguido desde las diferentes pantallas habilitadas en las inmediaciones.

El acto, titulado 'Palma, la llum de la mar', ha estado presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez , y ha contado también con la asistencia de la segunda teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca.

La celebración ha reunido a cerca de 170 artistas, entre bailarines, acróbatas, artistas aéreos, músicos y cantantes, en una puesta en escena multidisciplinar que ha integrado música en directo, tecnología audiovisual, un 'videomapping' sobre la Catedral y un espectáculo de drones.

La producción ha contado, además, con la participación de aproximadamente medio centenar de profesionales de los ámbitos técnico y creativo.

El lago del Parc de la Mar, el espacio público y la fachada de la Seu se han integrado en una misma representación, cuyo hilo conductor ha sido la luz y la relación histórica de Palma con el mar Mediterráneo.

A través de diferentes actos, el espectáculo ha recorrido los orígenes de la ciudad, su evolución histórica y los elementos que definen su identidad cultural.

La programación ha comenzado con las actuaciones de Christa Elmer Trío y Gaizka Baena Mediterranean Band, que han ofrecido dos propuestas musicales como antesala de la representación principal.

A continuación, se ha desarrollado el primer acto, titulado 'El origen y la luz'. Durante esta primera escena, diferentes 'llaüts' han recorrido el lago transportando esferas luminosas que se han incorporado progresivamente al agua.

La secuencia ha estado acompañada por una composición musical interpretada por la Banda Municipal de Palma, junto con bailarines, acróbatas y artistas aéreos.

El acto ha culminado con la interpretación de la canción 'Carta als que vindran', a cargo de Álvaro Chaves, y una coreografía colectiva en torno a las esferas luminosas.

LA CATEDRAL, PROTAGONISTA

El segundo acto, 'La memòria de la pedra', ha tenido como protagonista la fachada de la Catedral, sobre la que se ha proyectado un 'videomapping' de nueve minutos de duración.

A través de diferentes composiciones audiovisuales, la fachada de la Seu se ha transformado en un lienzo de gran formato en el que se han representado elementos vinculados a la arquitectura, la naturaleza y el patrimonio cultural de Mallorca.

La proyección ha estado acompañada por una banda sonora original, efectos de sonido y una voz en 'off' que ha conducido el relato.

El recorrido audiovisual ha incorporado referencias a destacados representantes de la cultura y el patrimonio de Baleares como los escritores Ramon Llull, Costa i Llobera y Maria Antònia Oliver; los pintores Antoni Gelabert, Ricardo Anckerman y Pilar Montaner Maturana; el arquitecto Gaspar Bennazar, y los artistas contemporáneos Albert Pinya y Pep Guerrero.

Este segundo acto ha concluido con una composición visual en la que la fachada de la Seu se ha transformado en un gran vitral de colores, con el rosetón como elemento central de la representación.

El tercer acto ha contado con la intervención de la cantante Julia Colom, que ha interpretado 'Una illa per tu i per jo', acompañada por bailarines, acróbatas y zancudos.

La actuación ha incorporado una coreografía con elementos luminosos y diferentes juegos de contrastes de luz, en los que han ido apareciendo diversos personajes.

La secuencia ha continuado con la participación de varios niños, que han bailado alrededor del lago recreando una escena de juego con las esferas luminosas sobre el agua.

Un espectáculo de drones de nueve minutos de duración, que han dibujado en el cielo el mensaje 'Feliz Navidad, Palma', y el tradicional encendido de luces de Navidad han servido para concluir el evento.

El alumbrado navideño de este año cuenta con un despliegue de 705,7 kilómetros de guirnaldas y un total de 3.518 módulos, que iluminarán las calles y espacios públicos de Palma durante las fiestas navideñas.