Archivo - Dos personas caminan. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La esperanza de vida al nacimiento ha aumentado en tres años en Baleares en las últimas décadas y ha pasado de los 80,3 años en 2005 a los 83,6 años en 2025, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

Según los mismos datos, la esperanza de vida al nacimiento es mayor en las mujeres (85,98 años) que en los hombres, que por primera vez pasan de los 80 años (81,24).

Por su parte, con datos de 2026, en Baleares el 17,16% de la población tiene 65 años o más; el 12,09% tiene 70 años o más, y el 8% más de 75 años.

Igualmente, el porcentaje de población mayor de 80 años es del 4,63%, el de más de 85 años es del 2,28%. Por debajo del 1% quedan la población de 90 o más (0,92%), 95 o más (0,2%( y la población centenaria (0,02%).

El INE, por otra parte, ha actualizado las cifras de población a 1 de enero de 2026, que se sitúan en Baleares en 1,26 millones de habitantes (+1,61% que en 2025).

Por islas, a 1 de enero de 2026 Mallorca tiene 981.801 habitantes, Eivissa 166.296, Menorca 103.550 y Formentera 11.908 habitantes. Por su parte, la población de Palma ha alcanzado los 446.558 habitantes tras crecer un 0,76% en un año.