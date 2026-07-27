Los establecimientos de Playa de Palma podrán acreditar a empleados y clientes para acceder a la zona el día del eclipse

El regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos de Playa de Palma podrán acreditar a sus trabajadores y clientes -estos segundos solo si el establecimiento dispone de aparcamiento privado- en un sistema telemático del Ayuntamiento para que puedan acceder con sus vehículos a la zona el 12 de agosto, día del eclipse solar.

Según ha explicado el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, en rueda de prensa, los establecimientos deberán inscribirse de forma telemática incluyendo sus datos. A continuación, tras comprobar la veracidad del formulario, podrán inscribir a sus trabajadores y clientes.

Así, se enviará una credencial con un código QR tanto al negocio o empresa como a los empleados y clientes a sus correos electrónicos. Desde Cort han recomendado imprimir la acreditación y ponerla en un lugar visible del vehículo, aunque también se podrá enseñar a los agentes desde el móvil.

Bauzá ha recordado que quien vaya a Playa de Palma en transporte público no deberá acreditarse y ha señalado que se prevé que unas 70.000 personas acudan a la zona a ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha desarrollado un manual de conducta para el día del eclipse con el objetivo de garantizar la seguridad, la convivencia y el buen funcionamiento del dispositivo.

Las normas son recoger los residuos que se generen, mantener el entorno limpio y respetar las señales de baño, usar gafas homologadas o no introducir envases de cristal. Tampoco se podrán encender hogueras o barbacoas, ni emplear material pirotécnico, ni instalar carpas o tiendas de campaña -sí se permitirán las sombrillas-. Tampoco se podrá practicar nudismo o usar altavoces que puedan generar molestias a otros usuarios.

Cort ha recordado que los menores de seis años no deben ver el eclipse, y ha recomendado la utilización de ropa con colores claros, llevar hidratación y crema solar y evitar la exposición al sol entre las 12.00 y las 17.00 horas, especialmente personas mayores.

De cara al día del eclipse, Bauzá ha pedido responsabilidad individual y ha apuntado que será un día "histórico" por el fenómeno astronómico y que esperan que no lo sea por la falta de civismo.