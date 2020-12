Estaràs: "La nueva Estrategia Europea de la Discapacidad tiene fines muy ambiciosos y pone medios para conseguirlos"

La eurodiputada ha sido la ponente en el desayuno 'Conversando con

Europa' organizado por el Parlamento Europeo

PALMA DE MALLORCA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP por Baleares, Rosa Estarás, ha participado en un desayuno virtual con entidades del sector sobre la Estrategia Europea de la Discapacidad en el que ha reconocido que "la anterior estrategia europea de la discapacidad se ha mostrado como instrumento muy bueno para seguir la hoja de ruta de la discapacidad de Naciones Unidas y ha sido eficaz al conseguir fondos europeos para conseguir la accesibilidad que aumente la participación que acabe en más igualdad".

Según ha informado la eurodiputada 'popular' este viernes en una nota de prensa, "se debe afrontar que los derechos de la discapacidad son derechos humanos y por eso son una prioridad total en esta nueva Estrategia que además ha de ser transversal".

Estaràs ha explicado que "la Estrategia Europea de la Discapacidad 20-30 tiene objetivos muy ambiciosos y plantea no solo plazos al respecto sino también presupuestos para que éstos se pueda cumplir".

Al respecto, ha añadido que "se tiene el compromiso de realizar un seguimiento de esos fines, en especial en ocho áreas: participación; libertades, como por ejemplo, la libertad de desplazamiento o el derecho a voto que en muchos estados miembro no está garantizado; la accesibilidad, que no puede dejar fuera el turismo; la formación continua y el empleo; la educación inclusiva; la pobreza y la exclusión social para que la discapacidad no sea la cara de la pobreza; la acción exterior o la violencia y la discriminación".

Además, como parte de estas áreas ha querido destacar que "se ha hecho un esfuerzo especial para incluir la variante de la violencia de género en la nueva Estrategia".

Igualmente, ha destacado que "se valora proponer un Observatorio

Europeo de la Discapacidad y una Agencia Europea que diseñe las herramientas para implantar la estrategia de manera transversal" porque para esos objetivos hay que "incorporar la Estrategia de la Discapacidad en todos los elementos de la Unión Europea, como el Pacto Verde o el Pacto Digital, programas de Garantía Juvenil o políticas de empleo, así como incluir asignaturas de accesibilidad a todos los currículum académicos".

Con todo, ha concluido la eurodiputada popular, "uno de los grandes avances es que en los puestos de decisión de todo tipo haya personas con discapacidad o con sensibilidad hacia la discapacidad que puedan aplicar las medidas que permitan avanzar en esta estrategia para conseguir, la accesibilidad, que aumente la participación y que acerque a Europa cada vez más al objetivo último que es la igualdad".