Estarellas asegura que no han reducido el presupuesto en políticas de cooperación ante críticas del PSIB

Archivo - La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern balear, Antònia Estarellas, interviene durante un pleno - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha asegurado que el Govern no ha reducido el presupuesto destinado a políticas de cooperación.

En el pleno de este martes, tras ser preguntada por el socialista Omar Lamin, la consellera ha subrayado que la partida de cerca de nueve millones de euros presentada en diciembre era provisional.

De su lado, Lamin ha insistido en que sí se ha producido un recorte de tres millones de euros en el plan anual destinado a políticas de cooperación.

En relación con la ley de memoria democrática, derogada hace unas semanas en el Parlament, la también vicepresidenta ha defendido el objetivo del Govern de recuperar personas desparecidas, darles una sepultura digna y ofrecer consuelo a las familias. "Esta ha sido la hoja de ruta y así seguiremos", ha dicho.

Así lo ha apuntado en respuesta a las críticas del diputado socialista Ares Fernández, quien ha acusado a Estarellas de "blanquear el odio" y de "entregar las llaves a la extrema derecha". "Dicen que dignifican a las víctimas pero derogan la ley", ha lamentado.

Según Estarellas, "no hay mayor reparación que encontrar a las víctimas". "Hacen ideología partidista con todo", ha dicho, a la vez que ha agregado que "una cosa es la memoria y otra el uso de la memoria".