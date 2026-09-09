Estarellas carga contra la política migratoria de Sánchez y defiende que "Europa no es el problema"

Archivo - La consellera de Presidencia, María Antonia Estarellas, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha cargado contra la política migratoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha defendido que "Europa no es el problema".

Estarellas ha reivindicado, en el pleno del Parlament, la importancia de las políticas europeas ante las críticas de la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien ha pedido al Govern que denuncie las políticas "de efecto llamada que están poniendo en jaque a Baleares".

Según la consellera, el Ejecutivo balear "lleva tiempo denunciando el efecto llamada de las políticas de Sánchez" y que así lo continuará haciendo ya que la presión migratoria "no deja de crecer" en las Islas.

En esta línea, ha acusado al Gobierno de "dar la espalda" a las comunidades autónomas que "estan en primera línea" y ha vuelto a criticar que Sánchez no informara al Govern sobre informes que alertaban del "alto riesgo" de llegadas de migrantes al archipiélago.

Igualmente, ha puesto en valor el Pacto Europeo de Migración y Asilo que contempla más control de fronteras, procedimientos de asilo más ágiles y retornos más eficaces, destacando que se implantó gracias al Partido Popular Europeo.

De su lado, la diputada de Vox ha considerado que la situación migratoria en España es consecuencia de las políticas migratorias que el PP y el PSOE "llevan promoviendo desde hace años desde Bruselas".