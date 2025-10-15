Estudiantes de la UIB se concentran frente al Rectorado en apoyo a Palestina - CAMPAÑA 'CAROT, PROU COMPLICITAT'

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) se han concentrado este miércoles frente al Recorado en apoyo a Palestina y para exigir a la universidad el fin de las relaciones con empresas que "sostienen el exterminio y ocupación" del pueblo palestino.

Unas 200 personas, según ha señalado la campaña 'Carot, prou complicitat', han protestado en el campus de la UIB, coincidiendo con la huelga general convocada en apoyo a Palestina.

"A pesar de las amenazas de algunos profesores y la confusión sobre el legítimo derecho a huelga creada por parte del Síndico y el Rectorado, la huelga por Palestina se ha hecho oír con fuerza en el campus UIB", han señalado desde la campaña de estudiantes tras la concentración.

Asimismo, este miércoles los estudiantes de la campaña han informado aula por aula al alumnado sobre sus derechos y los motivos de la huelga.

Según 'Carot, prou complicitat!', aunque el Rectorado comienza a hablar en términos de genocidio --que, a su parecer, es resultado de la organización y presión estudiantil-- mantiene relaciones con empresas israelíes o que "sostienen el extermino y la ocupación" del pueblo palestino.

Con todo, han sostenido que la jornada de huelga continúa y han animado a la ciudadanía a concentrarse esta tarde en la plaza de España.