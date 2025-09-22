Las familias del CEIP Maria Antònia Salvà acuerdan que los niños regresen este martes al centro

El representante de las familias del CEIP Maria Antònia Salvà, Biel Cardona, junto a la abogada Carmen López en rueda de prensa - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las familias del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina (Palma) han acordado este lunes, tras reunirse con su abogada, Carmen López, que los niños regresen este martes al centro educativo.

Así lo han anunciado en rueda de prensa el representante de las familias del CEIP Maria Antònia Salvà, Biel Cardona, acompañado de la abogada Carmen López, quien ha explicado a los medios que "a la vista de que el profesor se ha dado de baja, se ha invitado a las familias a que este martes los niños regresen al colegio y que se intente, entre todos, que lo hagan con la total normalidad".

"Y, a partir de aquí", ha considerado la abogada, "se cree hay que seguir vías judiciales y, por tanto, las familias, que han puesto escritos poniendo en conocimiento de las distintas administraciones, también la de justicia, los hechos acontecidos, van a continuar con las posibles acciones que se puedan emprender hasta que se busque una solución definitiva a la situación del docente".

Hay que recordar que las familias del CEIP Maria Antònia Salvà llevan desde el pasado día 10 de septiembre sin llevar a sus hijos al centro por la presencia del maestro condenado por acoso a un menor.