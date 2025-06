FECCOO-IB exige a IMAS y Consell cumplir plus de insularidad para trabajadores de protección de menores externalizados

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Baleares (FECCOO-IB) ha exigido al Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) y al Consell de Mallorca el pago del plus de insularidad a trabajadores de los servicios de protección de menores externalizados.

En nota de prensa, y tras meses de movilizaciones, de solicitudes de reunión registradas formalmente y de un acuerdo firmado entre patronal y sindicatos, desde la FECCOO-IB han denunciado el "incumplimiento continuado" del IMAS y del Consell sobre la aplicación efectiva del plus de insularidad para los trabajadores de los servicios de protección de menores externalizados.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Baleares ha recordado que el pasado 10 de abril se publicó en el BOIB el acuerdo que fija el pago del plus de insularidad de 91,05 euros mensuales. "Este hecho tendría que haber marcado el inicio de su abono a las plantillas", según el sindicato, "pero, incomprensiblemente", ha continuado, "el plus todavía no se ha hecho efectivo".

Además, ha rememorado, desde el mes de febrero, se han solicitado por varias vías --incluida la vía oficial de registro- reuniones para concretar la puesta en marcha definitiva del pago. Sin embargo, han lamentado desde la FECCOO-IB, "hasta ahora no se ha tenido respuesta por parte del presidente del IMAS". "Esta semana nos han convocado a una reunión para el próximo 11 de junio", han avanzado.

También, ha apuntado la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Baleares, hace una semana se escuchó al presidente del Consell, Llorenç Galmés, durante el debate de política general, afirmar que "el Consell ha atendido las reivindicaciones de los trabajadores de los centros de menores de las entidades concertadas y se ha aprobado aplicar el plus de insularidad de 91 euros".

Ante estas declaraciones del presidente del Consell de Mallorca, desde la FECCOO-IB se han hecho las siguientes preguntas: "¿Cuándo pasaremos de las palabras a los hechos? ¿Cuándo se hará efectivo lo que dice el BOIB y el mismo presidente? ¿Será el 11 de junio?"

En este sentido, desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Baleares han recordado que "los derechos laborales no pueden ser anunciados en ruedas de prensa o debates políticos y quedar en un cajón vacío". "Exigimos", por tanto, han subrayado, "el cumplimiento inmediato del plus de insularidad".

"Los trabajadores han cumplido. Los sindicatos hemos cumplido. El BOIB ya se ha publicado. Ahora solo falta que el Consell de Mallorca y el IMAS cumplan".

"No queremos más palabras vacías. Queremos hechos. Queremos justicia para los más de 600 profesionales del sector, queremos que se nos reconozca con hechos el trabajo que hacemos", han insistido.