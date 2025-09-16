Fernández anuncia un plan de choque para reducir las listas de espera en dependencia y discapacidad

Archivo - La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha avanzado que este mes de septiembre presentará un plan de choque para reducir las listas de espera en materia de dependencia y discapacidad.

Así lo ha anunciado la consellera en respuesta a una pregunta del diputado del PSIB Omar Lamin sobre qué medidas tiene pensado adoptar para reducir la espera de las personas pendientes de estos servicios.

Este plan pivotará sobre el refuerzo del personal, la mejora metodológica y la ampliación de los servicios que presta, porque el objetivo del Govern es "trabajar para las personas" para las que la Administración "no debe ser un problema, sino una solución".

Lamin ha apuntado que han convertido un sistema que "funcionaba" en un sistema "lento, saturado y cada vez más privatizado", el 24% de los dependientes están reconocidos pero esperan que les adjudiquen la ayuda o con centros de día "acabados y cerrados".

Fernández ha desmentido los datos ofrecidos por Lamin pero ha admitido que trabajan por revertir la situación porque "perjudica a las personas que más lo necesitan".

El representante del PSIB ha indicado que el Govern no puede alegar una "falta de recursos" porque "bien que regala 100 millones a los ricos, los que no se preocupan por quién se ocupará de sus familiares". Todo esto ha subrayado que "condena a la espera y la frustación a las familias"

Fernández ha defendido que de 2023 a 2025 han bajado más en casi 1.000 personas que esperan su prestación pese a tenerla reconocida, con un aumento de personas que tienen derecho a la teleasistencia o servicio de atención a domicilio.

Todo esto ha manifestado que se ha logrado con una plantilla "desmantelada" y se ha hecho con un Gobierno central, que "debería financiar la mitad del coste efectivo de la dependencia pero no financia ni un 20%", por lo que el déficit de financiación en esta materia sería de 425 millones de euros.