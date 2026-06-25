Las fiestas de Sant Joan se saldan con nueve detenidos en Ciutadella

MENORCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve personas han sido detenidas durante el operativo especial de seguridad de Sant Joan de Ciutadella llevado a cabo por la Policía Nacional a partir del día 20 y hasta este jueves.

En concreto, ha habido un detenido como presunto autor de lesiones y daños, además de otros cinco, entre ellos dos menores, por golpear a tres personas, robarles y retener a una de ellas contra su voluntad.

Del mismo modo, en la mañana de este jueves, la Unidad de Prevención y Reacción ha intervenido a las 07.05 en una pelea fuera de Es Pla, en la que se han detenido a tres personas.

Los agentes de la Unidad de Medios Aéreos de la Jefatura Superior de Baleares Sección Drones han levantado un acta, y se ha propuesto para sanción al piloto, por volar sin autorización. Además, se ha realizado la cobertura de Es Caragol des Born y los Jocs des Pla.

También se ha propuesto para sanción a cinco personas por tenencia de drogas en vía pública, a una por portar armas y a otras dos por desobediencia.

Por otro lado, han explicado que durante la fiesta de Ses Avellanes actuaron junto con Policía Local de Ciutadella, en una pelea multitudinaria restableciendo el orden público sin incidentes de gravedad.

Asimismo, han señalado que durante la noche de Sant Joan se intervino en una pelea en la zona de aparcamiento del Moll, en la que se identificaron a cuatro personas. Igualmente, hubo tres conatos de pelea de poca entidad que se disolvieron rápidamente.

La Policía Nacional ha destacado la ausencia de incidentes de relevancia en urbanizaciones exteriores al núcleo central de la fiesta y han añadido que hubo un incremento de la labor preventiva en estas zonas debido a la presencia de la Unidad de prevención y Reacción en núcleo urbano.

Por otra parte, han hecho hincapié en que la colaboración con el resto de indicativos desplazados, así como la coordinación operativa a través de un mando destinado en Cecopal con una colaboración directa y estrecha con la Policía Local de Ciutadella, ha sido un éxito.

Durante el operativo también se han incrementado policías de paisano con el fin de prevenir durante los actos de mayor afluencia posibles delitos sexuales colaborando y extrayendo toda la información operativa para su posterior uso en investigaciones. Sin embargo, han destacado la ausencia de denuncias o hechos de carácter sexual durante las fiestas.

Además, han indicado que se ha efectuado un control de entradas y salidas durante los días de mayor presencia de los turistas que hacen uso de las instalaciones de transporte marítimo con el balance total que sigue durante los días festivos. No obstante, han recalcado que este año ha habido menor afluencia de público y que la salida se ha producido de manera escalonada.

Desde la Comisaría Local de Ciutadella han valorado la labor realizada por los efectivos a su cargo y han agradecido el servicio prestado por el director del puerto de Ciutadella, así como de la responsable en Menorca del Servicio de Emergencias y del resto de operadores de seguridad implicados durante este dispositivo.