Finalizan las obras de renovación del camino de Passatemps de Palma

El camino de Passatemps, que cruza el torrente Gros, tras las obras de renovación. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palma ha finalizado las obras de renovación del camino de Passatemps, una vía que cruza el torrente Gros.
En concreto, se ha actuado sobre los muros laterales de contención de tierras, se ha construido un muro de marés de protección de 1,10 metros de altura, se han reparado las fisuras existentes, se ha mejorado el pavimento y se ha habilitado una cuneta lateral para evitar la erosión provocada por el agua.
De este modo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, se refuerza la seguridad de la infraestructura y se atiende una petición de la asociación de vecinos de Sa Garriga.
El conjunto de las actuaciones, que se han desarrollado durante aproximadamente tres semanas, ha contado con un presupuesto total de 27.300 euros.